Джонсон заявил, что ситуация вокруг Украины может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 года

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20 февраля 2022, 08:00 Источник: BBC

премтер-министр Великобритании Борис Джонсон, MFA Russia Press Service, globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в рамках интервью заявил, что ситуация, которая к настоящему моменту сложилась вокруг Украины, может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 года.

Борис Джонсон выразил мнение, что план, который видит мир, "напоминает нечто, что может стать крупнейшей войной в Европе с 1945 года с точки зрения масштаба".

Британский премьер-министр утверждает, что существует "достаточно высокая вероятность вторжения" России на Украину, причем этот процесс якобы может происходить не только через Донбасс, но и через белорусско-украинскую границу в целях "окружения Киева". Джонсон добавил, что в результате вышеуказанных гипотетических действий пострадают "не только украинцы, но и россияне".