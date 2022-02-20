Боррель заявил, что Россию ожидают «масштабные последствия» в случае «агрессии против Украины»

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20 февраля 2022, 07:15 Источник: РИА "Новости"

глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, European Union/XinHua

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что "агрессия против Украины" будет иметь для России "масштабные последствия".

В заявлении Жозепа Борреля подчеркивается, что любая "дальнейшая военная агрессия" российской стороны против Украины повлечет за собой серьезные издержки в ответ, в частности, ограничительные меры, которые будут согласованы с партнерами.

Дипломат также заявил, что Европейский союз безоговорочно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.