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Боррель заявил, что нет государства, на которое Евросоюз потратил больше денег, чем на Украину

, 13:32 Источник: ТАСС

Боррель заявил, что нет государства, на которое Евросоюз потратил больше денег, чем на Украину
глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Nicolas Landemard/ZUMAPRESS.com

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в воскресенье заявил, что нет государства, на которое ЕС потратил больше денег, чем на Украину.

Жозеп Боррель, говоря днем 20 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности о возможности вступления Украины в Евросоюз, подчеркнул, что сообщество потратило очень крупные суммы на вышеуказанную страну – 17 миллиардов евро.

Однако, по словам дипломата, Киеву "еще предстоит пройти длинный путь реформ".

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