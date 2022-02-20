Боррель заявил о начале нового идеологического противостояния между Западом и союзом России и КНР

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20 февраля 2022, 12:47 Источник: ТАСС

глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Zheng Huansong/XinHua

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в воскресенье заявил о начале нового идеологического противостояния между Западом и союзом РФ и Китая.

По словам Жозепа Борреля, речь идет о противостоянии вокруг роли демократии и национального суверенитета.

Напомним, ранее сегодня глава европейской дипломатии предупредил, что "агрессия против Киева" будет иметь для Российской Федерации "масштабные последствия". Дипломат добавил, что ЕС безоговорочно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.