Политолог Брутер заявил, что деньги британских налогоплательщиков «тратятся явно не на целевые вопросы»

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20 февраля 2022, 12:27

флаг Великобритании, pixabay.com

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер оценил заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс о создании инфоцентра для борьбы с "российской дезинформацией".

Владимир Брутер подчеркнул, что посоветовал бы британским налогоплательщикам "спросить с Лиз Трасс" за то, что их деньги тратятся "явно не на целевые вопросы".

Эксперт в беседе с RT также заметил, что западные страны не совершают попыток скрыть свою пропаганду, делая все "достаточно примитивно и прямо". Брутер вспомнил фразу канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что мысль о геноциде в Донбассе является смехотворной. "Стоит пожалеть их и тот уровень креатива, который там присутствует", – заключил политолог.