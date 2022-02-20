Глава Евросовета Мишель заявил, что Запад не может вечно предлагать Москве переговоры и «оливковую ветвь»

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20 февраля 2022, 12:10 Источник: ТАСС

глава Евросовета Шарль Мишель, Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency

Глава Европейского совета Шарль Мишель в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в воскресенье заявил, что Запад не может все время предлагать Москве переговоры и "оливковую ветвь".

Шарль Мишель подчеркнул, что "концентрация российских сил вокруг Украины" в настоящий момент продолжается – Европа не видит признаков деэскалации.

По словам главы Евросовета, если эскалация продолжится, в отношении Российской Федерации будут введены масштабные санкции. Мишель также выразил мнение, что Россия пыталась "разделить Запад", однако добилась обратного эффекта, "сплотив страны ЕС, трансатлантических союзников и партнеров по всему миру".