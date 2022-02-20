Глава Евросовета Мишель заявил, что Запад не может вечно предлагать Москве переговоры и «оливковую ветвь»

Глава Европейского совета Шарль Мишель в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в воскресенье заявил, что Запад не может все время предлагать Москве переговоры и "оливковую ветвь".
Шарль Мишель подчеркнул, что "концентрация российских сил вокруг Украины" в настоящий момент продолжается – Европа не видит признаков деэскалации.
По словам главы Евросовета, если эскалация продолжится, в отношении Российской Федерации будут введены масштабные санкции. Мишель также выразил мнение, что Россия пыталась "разделить Запад", однако добилась обратного эффекта, "сплотив страны ЕС, трансатлантических союзников и партнеров по всему миру".