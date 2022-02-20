Генсек НАТО Столтенберг не считает, что альянс нарушил обещание не расширяться на восток

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20 февраля 2022, 07:51 Источник: ARD

генсек НАТО Йенс Столтенберг, Michalis Karagiannis via www.ima/www.imago-images.de

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в рамках разговора с представителями средств массовой информации заявил, что не считает, что Североатлантический альянс нарушил обещание не расширяться на восток.

Йенс Столтенберг, комментируя сообщения СМИ об обнаружении архивного документа, в котором страны Запада якобы заявили о неприемлемости расширения альянса, подчеркнул, что нигде нет решения, в котором страны НАТО договорились отказаться от положений вашингтонского договора.

По словам генсека организации, в документе указано, что европейские страны могут вступать в Североатлантический альянс, о чем также говорится в других международных документах, "определяющих безопасность на территории Европы". В частности, речь идет Хельсинкском Заключительном акте и Парижской хартии 1990 года.