Обнаружен документ с обещанием о нерасширении НАТО

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19 февраля 2022, 00:46 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что НАТО наглым образом нарушили обещание по поводу нерасширения на Восток. С другой стороны спора последовали ответные обвинения. Это едва не спровоцировало крупнейший дипломатический скандал. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг парировал, сказав при этом, что никаких обещаний его организация не давала. Однако совсем недавно в Британском национальном архиве были обнаружены все доказательства того, что в НАТО всё-таки давали обещания не расширяться на восток. Обнаружение документа приписывается профессору Джошуа Шифринсону, американскому политологу. Ранее документ носил гриф «Секретно», но впоследствии, секретность была снята.

Речь идёт о самом начале 90-х. Тогда 6 марта 1991 года в Бонне состоялась встреча политдиректоров МИД США, Великобритании, Франции и Германии. Основная тема посвящалась безопасности в Восточной Европе. В Der Spiegel отмечают, что в результате серьёзного разговора британцы, американцы, немцы и французы согласились с тем, что членство в НАТО восточноевропейских стран – явление «неприемлемое». Согласно записке директор МИД ФРГ Хробог чётко упоминал про нерасширение альянса за пределы Эльбы. «Поэтому мы не можем предложить членство в НАТО Польше и остальным», - сказал он тогда. Его позиция была согласована с федеральным канцлером Колем и министром иностранных дел Геншером.

Представитель Соединённых Штатов Раймонд Зайц согласился с утверждениями коллег. «Мы дали понять СССР на переговорах 2 плюс 4», - следуют его слова, «А также на других переговорах, что мы не намерены извлекать выгоду от вывода советских войск из Восточной Европы. НАТО не должно расширяться на восток ни формально, ни официально». Из этого можно отметить тот факт, что Столтенберг в своих заявлениях, похоже, не учёл момент исторической встречи 91-го года.