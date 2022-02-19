Вячеслав Володин: вместо беспокойства за судьбы жителей Донбасса западные политики пытаются оправдать поведение Киева

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19 февраля 2022, 21:32 Источник: Telegram

Вячеслав Володин, Russian State Duma/globallook.com

Спикер Госдумы Вячелав Володин осудил участников Мюнхенской конференции по безопасности, прошедшей в субботу, за попытки оправдать политику Киева в то время как из Донбасса «тысячи беженцев бегут от войны». Об этом политик написал в своем телеграм-канале.

«Сегодня в Мюнхене проходит конференция по безопасности. Вопрос: кто-то из европейских политиков озаботился судьбой мирных граждан Донбасса, которые вынуждены покидать родные дома? Нет», - написал Володин.

Оправдывая Киев, западные политики, по словам спикера, «как мантру» повторяют угрозы применения санкций, если «Россия встанет на защиту своих граждан и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР».

По мнению Володина, «ко всем пришло понимание»: что бы ни делала Россия, санкции все равно последуют. «Вашингтон и Брюссель всегда придумают, в чем нас обвинить». Однако Россия за 8 лет уже привыкла жить в условиях ограничений.

«Они хотят остановить развитие нашей страны. Мы этого допустить не должны», - резюмировал политик, пообещав на ближайшем заседании Государственной Думы обсудить все эти вопросы.