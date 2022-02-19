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Владимир Зеленский: украинские силы безопасности и обороны полностью контролируют ситуацию

, 15:47 Источник: Instagram

Владимир Зеленский: украинские силы безопасности и обороны полностью контролируют ситуацию
Владимир Зеленский во время поездки на Донбасс. Фото с сайта президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский, который в субботу принимает участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, считает ситуацию вокруг Донбасса провокацией и утверждает, что она под контролем.

«Прибыл в Германию. Сегодня – Мюнхенская конференция по вопросам безопасности и переговоры с нашими партнерами и друзьями. Главные вопросы – угрозы у границ Украины. Наши силы безопасности и обороны полностью контролируют ситуацию. Мы не реагируем на провокации и стремимся к установлению мира исключительно дипломатическим путем», - написал Зеленский в своем инстаграме.

Ранее сообщалось, что на Мюнхенской конференции Зеленский намерен достичь конкретных договоренностей о предоставлении Киеву дополнительной военной и финансовой поддержки. 

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