Зеленский намерен обсудить в Мюнхене на конференции по безопасности с Джонсоном и Шольцем военную и финансовую поддержку Украины

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19 февраля 2022, 13:09

В. Зеленский, офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности собирается обсудить с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и канцлером Германии Олафом Шольцем поддержки Украины.

По данным офиса президента Украины, Зеленский ожидает достичь конкретных договорённостей о предоставлении Киеву дополнительной военной и финансовой поддержки, - передаёт RT.

В офисе украинского президента сообщили, что "cреди встреч главы государства следует отметить следующие: с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, с канцлером Германии Олафом Шольцем, с вице-президентом США Камалой Харрис, с представителями международных финансовых институций и другими партнёрами и друзьями Украины".