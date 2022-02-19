Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, которые пребывают в запасе

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19 февраля 2022, 09:57 Источник: Портал правовой информации

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 18 февраля, подписал указ о призыве на военные сборы российских граждан, которые пребывают в запасе. "Призывать в 2022 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности", - говорится в президентском указе.

Правительству и органам исполнительной власти субъектов поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан на военные сборы и проведением этих сборов. Указ вступает в силу со дня опубликования. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

На основании указа президента России мобилизационное управление Минобороны РФ готовит соответствующую директиву, которая поступает в военкоматы регионов. После этого начинается рассылка повесток гражданам, находящимся в запасе.

Сборы граждан РФ, находящихся в запасе Вооруженных сил, являются плановым мероприятием по совершенствованию боевой выучки резервистов и проводятся ежегодно.

В 2021 году глава Путин подписал такой указ в апреле, в 2020 — в июне, в 2019 — в феврале, в 2018 — в марте.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин 19 февраля объявил о всеобщей мобилизации. "Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации", — сказал Пушилин в видеообращении.

Он подчеркнул, что ВСУ постоянно обстреливают территорию Донецкой и Луганской народных республик, применяя минометы, гранатометы и ПТРК и ситуация в Донбассе идет к войне. Вечером в пятницу, 18 февраля, в центре Донецка прогремел мощный взрыв.