Пушилин заявил, что ситуация в Донбассе идет к войне

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18 февраля 2022, 21:22 Источник: Россия 24

глава ДНР Денис Пушилин, denis-pushilin.ru/via Globallookpress.com

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вечером в пятницу, 18 февраля, с сожалением отметил в беседе с журналистами, что ситуация в Донбассе в настоящий момент идет к войне.

Денис Пушилин, отвечая на вопрос, движется ли ситуация на территории Донбасса к полномасштабной войне, подчеркнул: "К сожалению, да".

Ранее сегодня глава ДНР сообщил, что республика с пятницы организует массовую эвакуацию населения в Россию в связи с угрозой вторжения со стороны Украины. Политик уточнил, что в Ростовской области уже готовы места для приема и размещения людей.