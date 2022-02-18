Путин поручил выплатить 10 тысяч рублей каждому беженцу из Донбасса

Президент России Владимир Путин в пятницу, 18 февраля, поручил правительству оперативно обеспечить выплату в размере 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу.
Информацию о выплатах сегодня предоставил в рамках беседы с журналистами пресс-секретарь главы Российской Федерации Дмитрий Песков.
Напомним, ранее сегодня главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин сообщили об эвакуации жителей республик на территорию России якобы в связи с планами ВСУ вторгнуться в Донбасс.