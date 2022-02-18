Песков на вопрос об эвакуации населения из Донбасса ответил, что Кремль не располагает информацией о ситуации

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18 февраля 2022, 18:00 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Dmitry Golubovich/Russian Look

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него нет данных о том, что сейчас происходит на Донбассе на фоне заявлений главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина об эвакуации населения.

"Я не знаю, что творится сейчас у Пушилина... Я не знаю, что там происходит", – подчеркнул Дмитрий Песков в рамках разговора с журналистами в пятницу, 18 февраля.

Пресс-секретарь Владимира Путина, отвечая на вопрос представителей СМИ о том, готова ли Россия принять беженцев, подчеркнул, что не знает, с кем были контакты по данному вопросу, и не располагает какой-либо информацией.