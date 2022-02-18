Шольц заявил, что финансовая поддержка Украины продолжится, но поставок вооружения не будет

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18 февраля 2022, 17:12 Источник: РИА "Новости"

канцлер ФРГ Олаф Шольц, Andreas Gora/Keystone Press Agency

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в рамках пресс-конференции в Брюсселе, которая состоялась днем в пятницу, 18 февраля, заявил, что финансовая поддержка Украины продолжится, однако поставок вооружения Киеву не будет.

Олаф Шольц подчеркнул, что Германия вносит вклад в безопасность Украины, а также предоставляет масштабную финансовую поддержку для стабилизации страны. Канцлер заметил, что ФРГ – это самый большой финансовый донор Киева.

Шольц заметил, что в ходе своего визита на Украину на текущей неделе представил следующие финансовые транши для поддержки, которые важны для экономической стабильности Украины и ее устойчивости. "В остальном нет причин для изменений принятых нами принципов в политике экспорта вооружений", – заключил канцлер.