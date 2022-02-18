NOS: Нидерланды поставят на Украину оружие и военное снаряжение

В пятницу, 18 февраля, в средствах массовой информации появились сообщения о том, что Нидерланды поставят на Украину оружие и военное снаряжение. Соответствующее решение принял сегодня кабмин страны.
Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) уточнила, что власти Нидерландов в рамках заседания, которое состоялось ранее в пятницу, приняли решение поставить на украинскую территорию снайперские винтовки, миноискатели, радары, боевые каски и бронежилеты.
Отмечается, что так правительство страны ответило на просьбу Киева о военной помощи.