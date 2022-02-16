На Украине вырос спрос на дробовики и бронежилеты

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16 февраля 2022, 10:28

Дробовики, MOD Russia/ globallookpress.com

Владельцы оружейных магазинов Украины сообщают о возросшем в разы спросе на продукцию среди граждан. Отмечается, что сейчас продажи оружия достигли уровня 2014 года и продолжают подниматься. В частности, об этом рассказали в администрации профильной сети «Сафари Украина».

Если раньше клиенты покупали больше охотничьи ружья, то в настоящее время больше идут гладкоствольные помповые дробовики и гражданские карабины, сделанные на основе винтовки М15 и автомата Калашникова.

Спрос есть также на бронежилеты, но их нечасто встретишь в ассортименте. Ряд оружейных магазинов уже испытывает дефицит товаров, пустые склады подтверждают повышенный спрос.

Гражданских учат обращаться с оружием «ветераны АТО», в основном используя как раз помпы и карабины.

В начале февраля сообщалось о создании на Украине «тербатов» − «территориальных батальонов». Сейчас при перечислении состава вооруженных сил Украины, которые готовятся к отражению российской агрессии, обязательно перечисляют и эти формирования.