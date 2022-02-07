Жестоко - совать мирным жителям оружие, и требовать

Сейчас при перечислении состава вооруженных сил Украины, которые готовятся к отражению российской агрессии, обязательно перечисляют и "тербатов" - участников «батальонов территориальной обороны». Иными словами тех, кто формально на воинской службе не состоит, но готов взять в руки оружие, и при приближении вражеских войск храбро вступить с ними в борьбу...
Оружие в руках подразумевает борьбу на смерть, не меньше...
Из уст украинских и гражданских, и военных руководителей слова о таком сопротивлении звучат и уверенно, и грозно. И наверное, личный состав вооруженных сил агрессора должен этого очень испугаться: в самом-то деле, недостаточно ведь просто разгромить, или отбросить "регулярного противника", тут вам и всякие псевдомирные жители начнут в спину стрелять!
Странное явление, и вот почему...
Во-первых, личный состав любых регулярных воинских формирований «заточен на войну», а это означает, что он не просто умеет перезарядить автомат, его почистить и прицелиться, а — ведет военный образ жизни, то есть в составе подразделения спит-ест-питается-ходит в наряды. У гражданских этого нет. А это — важно. Тербаты в современном украинском варианте — чаще всего это мужики в возрасте, подзаплывшие жирком, и озабоченные отсутствием романтики в повседневности, которые с удовольствием докупают себе форму и всякие воинские приблуды, и по выходным ходят побегать по развалинам «в составе подразделения» под резкие слова команды, ощущая себя героем.
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При этом каждый уверен, что после всех этих войнушек он на комфортабельном авто вернется в свою любимую квартиру, примет ванну, кинет в стирку испачкавшееся обмундирование, поцелует жену и поразит ее волчьим нагуленным аппетитом... Ну и потом — заснет под очередной сериал...
Увы, военные действия будут наверняка иметь последствия...
Это будет не дозированное перенапряжение, а постоянное; и будет постоянный голод. Веселенькое удовольствие от того, что ты штык-ножом откроешь банку с тушенкой, пройдет через три дня. С возрастающей тоской будет вспоминаться тёплый нужник и тёплая ванна...
В общем, произойдет то, что обычно происходило с частями фольксштурма - при первой возможности, они кидали в канаву оружие и знаки отличия, одевались в гражданское, и шли домой...
Можно вспомнить и более актуальные примеры — тех же «киборгов в Донецком аэропорту», которые сколько-то недель не вылезали с линии боевого соприкосновения. Увы, вид их был далеко не авантажный...
А во-вторых, это очень жестоко - рассовывать мирным жителям оружие, и кричать, что «они должны сопротивляться». Гражданские люди с оружием — становятся законной целью для военных, и лучше их в такую ситуацию не ставить. Военные же — это люди, которые мало того, что ожидают к себе жестокость, они привыкают к видам последствий этой жестокости, то есть видят своих же покалеченных и убитых сослуживцев. Они не хотят оказаться на их месте.
От этого нехотения они не оружие выкинут и в дезертиры пойдут, а будут жестко обращаться с той средой, откуда опасность исходит. Тем более что военная безнаказанность обычно и развращает. Психических преград перед применением оружия становится мало, совсем мало.
Поэтому мой совет всякому гражданскому населению: лучше не сопротивляться военным. Гражданское население проголосовало за своих политических лидеров, которое ведет войну, оно заплатило налоги, на которые содержится армия, ведущая войну — так вот, сидите спокойно и ждите результата.
А иначе — не взыщите, и не верещите, если вам «сделают больно»