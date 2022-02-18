Сергей Лавров: в международных отношениях должен соблюдаться принцип «пацан сказал — пацан сделал»

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18 февраля 2022, 15:17 Источник: РБК

Сергей Лавров и Энтони Блинкен, MFA Russia/globallook.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о диалоге с США по гарантиям безопасности, заявил, что в международных отношениях должен соблюдаться принцип «пацан сказал — пацан сделал».

«Будем добиваться, чтобы все было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие — «пацан сказал — пацан сделал». По крайней мере, «понятия» должны соблюдаться и на международном уровне», — сказал глава МИД в пятницу в интервью RT.

Лавров подчеркнул также, что он заинтересован в переговорах со своим американским коллегой Энтони Блинкеном.

«Мы договаривались с госсекретарем Энтони Блинкеном, что когда Россия направит свой документ [по гарантиям безопасности] и они ознакомятся с нашим видением ситуации, он был бы готов встретиться. Мы оба в этом заинтересованы. Это отвечает нашим интересам и планам», — сказал он.

В четверг министерство иностранных дел РФ сообщило о передаче письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности. Ответ опубликован на сайте российского МИД.