МИД РФ сообщил об ответе Москвы по гарантиям безопасности

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17 февраля 2022, 21:37

МИД России, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

Министерство иностранных дел РФ в четверг сообщило о передаче письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности. Ответ опубликован на сайте российского МИД.

В сообщении говорится, что сегодня приглашенному в МИД России послу США Джону Салливану была передана реакция на ранее полученный американский ответ по российскому проекту договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности.

В первом пункте ответа указано, что в МИД РФ констатировали - "американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного Россией проекта договора с США о гарантиях безопасности".

Как пояснили в МИД, "речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», об отказе от создания военных баз на территории государств, входивших ранее в СССР и не являющихся членами Альянса, о возврате военных потенциалов, в том числе инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО".

В ответе МИД РФ подчеркнуто: "Никакого «российского вторжения» на Украину, о чем с осени прошлого года заявляют на официальном уровне США и их союзники, нет и не планируется".

"Утверждения об «ответственности России за эскалацию» нельзя расценить иначе, как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности", - указано в ответе.