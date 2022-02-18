Володин: депутаты Госдумы неслучайно высказались за необходимость признания ДНР и ЛНР

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18 февраля 2022, 10:10 Источник: Telegram

Вячеслав Володин, Kremlin Pool/globallook.com

Депутаты Госдумы не могут оставаться безучастными к тому, что происходит на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, где гибнут мирные люди. Этим продиктовано решение об обращении к президенту по поводу признания этих республик. Об этом написал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Как считает Володин, украинский президент, отказываясь от переговоров с ДНР и ЛНР фактически игнорирует Минские договоренности. Больше того, «Киев в нарушение Минских соглашений предпринял попытку эскалации конфликта, начал минометный обстрел населенных пунктов Донбасса», написал спикер Госдумы. Кроме того, на территории Донецкой и Луганской народных республик обнаруживаются массовые захоронения жителей.

«Неслучайно депутаты Государственной Думы высказались за необходимость признания ДНР и ЛНР в качестве суверенных государств. Мирные люди страдают, гибнут. Мы не можем быть безучастными. Нас беспокоит вопрос защиты проживающих там российских граждан и соотечественников», - написал Володин.