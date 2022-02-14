Комитет Госдумы поддержал два проекта постановления по признанию ДНР и ЛНР

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14 февраля 2022, 14:31 Источник: ТАСС

здание Госдумы, фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Профильный комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал в понедельник, 14 февраля, сразу два варианта постановления об обращении палаты к президенту РФ Владимиру Путину признать Донецкую и Луганскую народные республики.

За внесенное КПРФ постановление проголосовали трое членов комитета.

Второй вариант обращения внесли первый зампред комитета Виктор Водолацкий и зампред комитета Артем Туров. Документ также предусматривает призыв к российскому лидеру признать независимость ДНР и ЛНР, но после консультаций с МИД на предмет соблюдения международных договоренностей, включая Минские соглашения. За него проголосовали три человека.

«Сейчас это вынесено на Совет Думы, и завтра оба постановления могут быть вынесены на обсуждение Госдумы»,- рассказал источник, знакомый с ходом заседания комитета.

Ранее американский журналист Патрик Ланкастер назвал единственным вариантом прекращения военного конфликта в Донбассе признание независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР со стороны РФ.