Американский журналист Ланкастер назвал единственным вариантом прекращения войны в Донбассе признание ДНР и ЛНР Россией

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11 февраля 2022, 10:32

Украинский танк, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Американский журналист Патрик Ланкастер назвал единственным вариантом прекращения военного конфликта в Донбассе признание независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР со стороны Российской Федерации. Такую точку зрения Ланкастер высказал в беседе с Telegram-каналом «Донбасс решает».

«Я думаю, только один вариант прекратить войну — если Россия признает Донецк и Луганск, введет войска и скажет Украине: “Все, Донецк и Луганск — это Донецк и Луганск, не трогайте”», — отметил журналист.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что РФ отправила к границе с Украиной самоходные пушки «Малка», которые способны стрелять ядерными снарядами.