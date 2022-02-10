Россия отправила к границе с Украиной самоходные пушки «Малка», способные атаковать ядерными боеприпасами

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10 февраля 2022, 08:33 Источник: Telegram-канал «Военный обозреватель»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Россия отправила к границе с Украиной самоходные пушки 2С7М «Малка», которые способны атаковать ядерными снарядами. Об этом информирует Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Менее чем в 20 км от украинской границы появились самые мощные в составе ВС РФ 203-мм самоходные артиллерийские установки "Малка". Они способны "отправлять" тактические ядерные боеприпасы на дальность почти в 50 км», — пишет TG-канал.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что бывший президент Польши Лех Валенса призвал ударить по Москве в случае российского «нападения» на Киев. Соответствующее заявление Валенса сделал в беседе со СМИ.