Экс-президент Польши Валенса призвал ударить по Москве в случае «нападения» России на Киев

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9 февраля 2022, 15:31

Бывший президент Польши Лех Валенса, Flashpic / globallookpress.com

Бывший президент Польши Лех Валенса призвал ударить по Москве в случае «нападения» Российской Федерации на Киев. Соответствующее заявление Валенса сделал в разговоре с изданием Rzeczpospolita.

«На этот раз нужно повести себя по-мужски, смело», — отметил экс-глава государства.

По словам Валенсы, если РФ «нападет на Киев, должен последовать незамедлительный ответ: удар по Москве».

Ряд западных политиков и СМИ утверждает, что Россия готовит «вторжение» на украинскую территорию текущей зимой. Власти РФ подобные обвинения опровергают.

Как сообщалось ранее в среду, эксперт Андрей Ермолаев высказал мнение о том, что Украина за восемь лет полностью провалила вопрос Донбасса.