Администрация Байдена утверждает, что признаки указывают на «неизбежное вторжение» России на Украину

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17 февраля 2022, 18:46 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Администрация президента США Дональда Трампа утверждает, что признаки указывают на "неминуемое вторжение" России на Украину. Представители Белого дома заявляют, что США видят рост числа не соответствующих действительности утверждений со стороны России по ситуации вокруг Украины.

В администрации главы Белого дома вслед за посольством и Госдепартаментом назвали решение по американскому советнику-посланнику в Москве необоснованным.

В Вашингтоне прорабатываются ответные меры на решение Москвы выслать заместителя посла США в России Барта Гормана.

В четверг посол США в Москве Джон Салливан побывал в Министерстве иностранных дел РФ и провел на Смоленской площади не более 15 минут.