США обещают ответить на решение России выслать заместителя посла Гормана

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17 февраля 2022, 17:29

Посольство США в Москве, ALEXEY BYCHKOV/ Global Look Press

В Вашингтоне прорабатываются ответные меры на решение Москвы выслать заместителя посла США в России Барта Гормана. Такое заявление сделал в четверг, 17 февраля, в интервью РИА Новости пресс-атташе американского посольства Джейсон Ребхольц.

Американский дипломат подчеркнул, что Российская Федерация «выслала заместителя посла США Барта Гормана». Администрация Байдена критически расценила данный шаг.

Ребхольц настаивает, что решения России по делу заместителя руководителя дипломатической миссии Соединенных Штатов дипмиссия считает «эскалационным шагом и рассматривает возможность ответа».

Дипломат отметил, что у высланного была действующая виза, и пробыл он в России меньше трех лет. Каким будет ответ Вашингтона, американец предпочел не говорить.

Ранее сегодня стало известно, что американский посол Джон Салливан посетил МИД РФ с крайне коротким визитом в 15 минут, Дипломат не стал позже объяснять СМИ, с какой целью его вызывали «на ковер».