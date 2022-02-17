Американский посол Салливан совершил короткий визит в МИД России

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17 февраля 2022, 17:02

МИД России, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Посол Соединённых Штатов в Москве Джон Салливан сегодня, 17 февраля, побывал в Министерстве иностранных дел России. Примечательно, что провел дипломат там всего 15 минут.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о намерении Москвы обнародовать для широкой аудитории свой ответ США по гарантиям безопасности спустя несколько часов после передачи документа в Вашингтон.

Напомним, в минувший вторник, 15 февраля, посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что эскалацию вокруг Украины провоцируют США и Великобритания.