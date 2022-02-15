Посол России в Лондоне Келин: Британия и США сейчас больше всех способствуют эскалации украинского кризиса

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15 февраля 2022, 22:37 Источник: ТАСС

Посольство России в Лондоне, MFA Russia/globallook.com

Эскалацию ситуации вокруг Украины провоцируют США и Великобритания. Об этом во вторник в эфире четвертого канала британского телевидения заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

«Они [Великобритания и другие страны НАТО] покидают посольства [в Киеве], оставляют документы, уничтожают их, просят своих граждан как можно скорее уехать из Украины. Это реальная истерия. Это то, что мы называем эскалацией ситуации, - сказал посол. - Я думаю, что Великобритания и США в настоящий момент больше всех способствуют эскалации украинского кризиса».

По мнению дипломата, инструмент урегулирования украинского кризиса есть и всем известен — это Минские соглашения. Киев должен придерживаться взятых на себя обязательств и как можно скорее начать их реализацию, а не держать «125-тысячную группировку войск» в районе Донбасса, сказал Келин.

Ранее во вторник глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что не верит в отсутствие у России планов «вторжения».