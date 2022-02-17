Президент Путин побеспокоился о защите прав граждан РФ на фоне расширения прав полиции

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17 февраля 2022, 16:31

Герб МВД, Ilya Galakhov/ Global Look Press

Расширение прав полицейских не должно служить притеснением для общества, права и свободы граждан России необходимо защищать. С таким заявлением выступил на расширенной коллегии МВД президент Российской Федерации Владимир Путин. Такую информацию сообщает в четверг, 17 февраля, РИА Новости.

Глава государства уверен, что после расширения полномочий полиции нужно эффективнее использовать возможности МВД. Одновременно следует защищать права и свободы российских граждан, не позволяя возникать правовому произволу. Путин подчеркнул, что опасения правозащитников в связи с изменениями не лишены основания.

На том же заседании российский лидер призвал высылать виновных в разжигании экстремизма мигрантов.