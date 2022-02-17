Президент России Путин призвал высылать виновных в разжигании экстремизма мигрантов

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17 февраля 2022, 14:50

Владимир Путин, Kremlin Pool/ Global Look Press

Российский президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МВД России, заявил, что правонарушения в среде мигрантов, связанные с разжиганием экстремизма, должны подразумевать незамедлительную высылку виновных за пределы страны.

На территории России рады только тем иностранцам, которые придерживаются законов страны, которые знают или изучают русский язык, такие соискатели российского гражданства должны без волокиты и затягивания оформлять документы.

Отметим, накануне состоялось совместное заседание координационного совещания и антитеррористической комиссии, которое провели глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев и начальник Управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю Сергей Захарихин.