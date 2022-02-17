Лавров не знает, закончится ли эскалация вокруг Украины 20 февраля, поскольку ее раздувает не Россия

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17 февраля 2022, 14:04 Источник: ТАСС

глава МИД России Сергей Лавров, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в четверг, 17 февраля, что ответ на вопрос, завершится ли эскалация вокруг Украины 20 февраля после окончания российско-белорусских учений, не зависит от РФ.

На пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо Сергей Лавров отметил: "Насчет 20 февраля вопрос не ко мне". Дипломат уточнил, что в этот день завершатся учения "Союзная решимость-2022", как и было объявлено ранее. Закончится ли 20 февраля эскалация вокруг Украины, Лавров сказать не может, поскольку не РФ ее раздувает.

Глава МИД России заметил, что термин "эскалация" был введен в обиход не российской стороной.