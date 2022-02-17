Глава Белоруссии Лукашенко лично прибыл на учения «Союзная решимость — 2022»

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17 февраля 2022, 11:16

Александр Лукашенко, Kremlin Pool/ё Global Look Press

Белорусский президент Александр Лукашенко прибыл на военные полигоны, чтобы лично проследить, как проходят совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022».

Журналисты белорусского агентства БЕЛТА уточнили, что сегодня, 17 февраля, на полигоне Осиповичский будет разыгран тактический эпизод. В ходе очередного этапа учений задействуют ракетные войска и артиллерия, авиация Союзного государства, а также подразделения ВДВ России.

Напомним, 14 февраля текущего года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад хочет развязать конфликт чужими руками. По его словам, в войне могут погибнуть русские, белорусы и украинцы