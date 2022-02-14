Лукашенко заявил о плане Запада развязать конфликт «чужими руками и людьми»

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14 февраля 2022, 12:31 Источник: РИА Новости

Александр Лукашенко, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад хочет развязать конфликт чужими руками. По его словам, в войне могут погибнуть русские, белорусы и украинцы.

Лукашенко отметил, что украинские политики начинают отбрыкиваться от общей линии Запада.

«Понимаете, я точно знаю, что нужно сегодня здесь Западу: надо развязать конфликт. Вы же знаете, они умеют чужими руками. А еще лучше повоевать чужими руками, чужими людьми: пусть гибнут украинцы, русские, белорусы - это далеко»,- высказал он на встрече с украинским политическим деятелем Александром Морозом.

Ранее Лукашенко предупредил о совместном ответе Минска и Москвы, если Украина начнет войну против Донбасса.