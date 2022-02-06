Лукашенко предупредил о совместном ответе Минска и Москвы, если Украина начнет войну против Донбасса

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6 февраля 2022, 17:04

Александр Лукашенко, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае нападения украинской армии на Донбасс Минск поступит точно так, как Россия. По его словам, Киев ожидает совместный ответ.

Лукашенко выразил уверенность, что США подталкивают Украину к войне против Донбасса. Политик отметил, что поддерживает позицию российского лидера Владимира Путина в этом вопросе.

«Мы нарисовали "красные линии". Наступил на "красную линию" - получай!» - добавил он в программе «Соловьев Live» на YouTube.

Президент даже готов осуществить ракетный удар по Украине.

«Если ты начертил "красную линию", то ты ее начертил для чего? Чтобы ее никто не переступил»,- продолжил Лукашенко.

При этом он уверен, что «большой войны» в Европе не будет, если начнётся противостояние с Украиной, поскольку страны «слишком комфортно живут». По мнению белорусского лидера, именно поэтому все понимают, что с Минском и Москвой «бесперспективно воевать».

«Нас лучше не трогать. Нас не трогайте»,- заключил он.

Ранее сообщалось, что Россия не собирается нападать на Украину, но готова дать решительный ответ в случае агрессии.