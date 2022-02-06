Гендиректор NI Саймс заявил о «решительном ответе» России в случае нападения

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6 февраля 2022, 09:50

флаг РФ, фото: pixels.com

Генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс, комментируя сообщение о «вторжении» России на территорию Украины, заявил, что Москва не собирается нападать на Киев, но готова дать решительный ответ.

Саймс пояснил, что в декабре общался с представителями российской политической элиты, которые сообщили об отсутствии «агрессии» против Украины. В Москве заверили, что не будут нападать на Киев только из-за того, что требования РФ о нерасширении НАТО на восток не были удовлетворены. При этом власти не намерены молчать в случае «агрессии» со стороны других стран.

«Если Россия будет подвержена нападению, она без колебаний даст решительный ответ»,- добавил гендиректор.

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал рассуждения западных стран о том, за сколько дней может пасть Киев после потенциального российского вторжения, паникерством.