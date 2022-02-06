Зампостпреда РФ при ООН Полянский назвал безумием и паникерством рассуждения Запада о возможности захвата Киева

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6 февраля 2022, 07:49 Источник: Twitter

Дмитрий Полянский, twitter.com

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал рассуждения западных стран о том, за сколько дней может пасть Киев после потенциального российского вторжения, паникерством.

Дмитрий Полянский, комментируя соответствующие публикации западных СМИ, подчеркнул, что безумие продолжается.

Дипломат задался вопросом, что было бы, если бы российская сторона, ссылаясь на данные разведки, заявила, что США могут взять Лондон за неделю и это привело бы к 300 тысячам жертв. "Это правильно для американцев и британцев? Это также неверно для россиян и украинцев", – заметил Полянский.