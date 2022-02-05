Захарова о публикациях Bloomberg и Bild об Украине: информационно-политический марафон «натовских желаний»

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5 февраля 2022, 14:22

MFA Russia, globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу прокомментировала ночную публикацию Bloomberg, признанную агентством ошибкой, о начале «вторжения» России на Украину и публикацию немецкого таблоида Bild о якобы плане Москвы по «присоединению» Украины.

Мария Захарова отметила, что неоднократно был, «как западники портят Олимпийские игры». «Но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на всё», — пишет она в своём Telegram-канале.

Захарова отметила, что «Bloomberg написало сегодня о «вторжении России на Украину», «то самое американское агентство Bloomberg, которое две недели назад опубликовало фейк о «российско-китайских договорённостях по вторжению на Украину», а немецкая Bild (тоже сегодня) в статье раскрыло подробную схема «захвату Украины», которая, со слов журналистов, «попала в руки неназванной спецслужбы».

«Глобальный информационно-политический шмарафон натовских желаний» - считает Мария Захарова.

Политолог Владимир Шаповалов прокомментировал информацию о том, что американское агентство Bloomberg ошибочно опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину.