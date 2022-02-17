Глава МИД Италии Ди Майо заявил, что и Россия, и Украина готовы к продолжению разговора

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17 февраля 2022, 13:23 Источник: РИА "Новости"

глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, Angelo Carconi/Keystone Press Agency

Глава Министерства иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо после встречи с российским и украинским коллегами Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой выразил мнение, что Москва и Киев способны вести диалог.

"Я вижу, что и Россия, и Украина готовы к продолжению разговора", – подчеркнул Луиджи Ди Майо после окончания переговоров с Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Напомним, 15 февраля глава итальянского внешнеполитического ведомства провел встречу с руководителем МИД Италии Дмитрием Кулебой.