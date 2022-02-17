Зеленский заявил, что Украина в феврале отправляла запрос в Москву для разговора с Путиным

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17 февраля 2022, 12:52 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 17 февраля, заявил, что в феврале Киев направлял запрос в администрацию президента Российской Федерации для телефонного разговора с Владимиром Путиным.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия не оставила Украину без ответа, однако этот ответ "не ведет к встрече" с Владимиром Путиным.

Украинский лидер отметил, что многие страны предлагают свои площадки для его общения с российским коллегой. По словам Зеленского, он еще не отказал ни одному государству. Более того, политик заметил, что Киев заинтересован в различных форматах договоренностей, а также в разговорах с Москвой.