Журналист Le Figaro Жирар заявил о «необъяснимой истерии» Байдена из-за «угрозы вторжения» России на Украину

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17 февраля 2022, 12:23 Источник: Le Figaro

президент США Джо Байден, CNP/AdMedia

Журналист Рено Жирар в статье для издания Le Figaro написал, что президент США Джо Байден поспешно сделал выводы касательно учений российских военных, посчитав их "неминуемой угрозой" для Украины.

Рено Жирар подчеркнул, что Джо Байден продолжает изобретать "стратегические инновации" на международной арене. "Необъяснимая истерия из-за российского "вторжения" стала уже третьей в списке", – отметил журналист и уточнил, что первой стала концепция стремительного вывода американских войск из Афганистана, а второй – создание оборонного альянса AUKUS вместе с Австралией и Великобританией.

Автор материала задался вопросом, почему Байден призывает граждан США "бежать" из Украины, если он "так любит украинцев". По мнению Жирара, дело в том, что политик не может перед лицом "злого русского медведя" подвергнуть риску американских дипломатов и военных советников. "Неужели вы так уверены, что своей истерией заставите немцев отказаться от российского газа, чтобы купить американский сланцевый, который в разы дороже?" – отметил журналист и добавил, что своими действиями президент США уже напугал инвесторов и достаточно серьезно "наказал" украинскую экономику.