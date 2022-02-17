Шольц и Байден приветствовали готовность Путина продолжать дипломатические усилия для урегулирования разногласий

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17 февраля 2022, 08:36 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонной беседе приветствовали заявление лидера РФ Владимира Путина о готовности продолжать дипломатические усилия в целях урегулирования разногласий.

Представитель кабинета министров ФРГ подчеркнул, что Джо Байден и Олаф Шольц приветствовали слова Владимира Путина о том, что дипломатические усилия будут продолжены.

В Берлин считают, что важно вступить в конструктивный диалог по вопросам евробезопасности, а также добиваться выполнения Минских соглашений при содействии Германии и Франции в "нормандском формате". "Россия должна предпринять реальные шаги по деэскалации", – добавили в кабмине.