Утром в четверг ВС Украины четыре раза обстреляли из минометов территорию самопровозглашенной ЛНР

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17 февраля 2022, 07:07 Источник: РИА "Новости"

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Утром в четверг, 17 февраля, украинские силовики четыре раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, в частности, из минометов, запрещенных Минскими соглашениями.

В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) подчеркнули, что украинские вооруженные формирования грубо нарушили режим прекращения огня.

Уточняется, что с 5.30 четверга по московскому времени четыре раза открывался огонь по территории ЛНР из минометов, гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.