Представитель Госдепа США Прайс: заявление Путина о геноциде в Донбассе вызвало обеспокоенность

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что происходящее в настоящий момент в Донбассе можно назвать геноцидом.
Прайс отметил, что Госдепартамент США не согласен с оценками российского руководства. По его словам, заявления о геноциде в Донбассе лишены каких-либо оснований.
«Мы в особой степени обеспокоены заявлениями президента РФ Владимира Путина и других российских официальных лиц о "геноциде" в Донбассе»,- резюмировал он.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал высказывание президента Российской Федерации Владимира Путина о геноциде в Донбассе неверным.