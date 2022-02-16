Представитель Госдепа США Прайс: заявление Путина о геноциде в Донбассе вызвало обеспокоенность

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16 февраля 2022, 22:59 Источник: РИА Новости

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что происходящее в настоящий момент в Донбассе можно назвать геноцидом.

Прайс отметил, что Госдепартамент США не согласен с оценками российского руководства. По его словам, заявления о геноциде в Донбассе лишены каких-либо оснований.

«Мы в особой степени обеспокоены заявлениями президента РФ Владимира Путина и других российских официальных лиц о "геноциде" в Донбассе»,- резюмировал он.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал высказывание президента Российской Федерации Владимира Путина о геноциде в Донбассе неверным.