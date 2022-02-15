Шольц не считает, что понятие «геноцид» применимо к ситуации в Донбассе

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15 февраля 2022, 21:41

канцлер ФРГ Олаф Шольц, Janine Schmitz/photothek.de via

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в рамках разговора с германскими журналистами во вторник, 15 февраля, заявил, что не считает, что понятие "геноцид" применимо к ситуации, которая сложилась в Донбассе.

Олаф Шольц подчеркнул, что "геноцид" – это сильное слово, однако, по его словам, если следить за российской прессой, "оно не новое". Канцлер ФРГ подчеркнул, что считает высказывание президента Российской Федерации Владимира Путина неверным.

Ранее на совместной пресс-конференции с Шольцем Путин заявил, что по оценкам российских властей, происходящее в Донбассе сегодня и есть геноцид.