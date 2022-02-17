Столтенберг: НАТО по-прежнему не видит признаков деэскалации вокруг Украины

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17 февраля 2022, 11:45 Источник: ТАСС

генсек НАТО Йенс Столтенберг, M. Popow via www.imago-images.de/www.imago-images.de

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс все еще не видит признаков деэскалации вокруг Украины, а также добавил, что мир и стабильность в Евроатлантическом регионе поставлены под угрозу.

Йенс Столтенберг заявил, что из Москвы поступают сигналы о возможности продолжения дипломатических усилий, однако пока НАТО не видит никаких признаков отвода российских войск или деэскалации ситуации вокруг Украины.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса полагает, что Россия "способна и готова применять силу или угрозы использования силы" для достижения собственных целей. Столтенберг добавил, что НАТО продолжит оказывать активную политическую и практическую помощь Украине и Грузии.