Столтенберг: НАТО по-прежнему не видит признаков деэскалации вокруг Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс все еще не видит признаков деэскалации вокруг Украины, а также добавил, что мир и стабильность в Евроатлантическом регионе поставлены под угрозу.
Йенс Столтенберг заявил, что из Москвы поступают сигналы о возможности продолжения дипломатических усилий, однако пока НАТО не видит никаких признаков отвода российских войск или деэскалации ситуации вокруг Украины.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса полагает, что Россия "способна и готова применять силу или угрозы использования силы" для достижения собственных целей. Столтенберг добавил, что НАТО продолжит оказывать активную политическую и практическую помощь Украине и Грузии.