Евродепутат Штефануца допустил наплыв беженцев из Украины в Европу

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17 февраля 2022, 10:26

флаг Евросоюза, pixabay.com

Румынский европарламентарий Николае Штефануца в четверг допустил, что из-за обострения ситуации на Украине жители данной страны могут начать массово прибывать на территорию Европейского союза.

Николае Штефануца отметил, что на восточной границе Украины в настоящий момент якобы сосредоточено около 130 тысяч российских военнослужащих, которые "готовы угрожать суверенитету соседнего государства".

Как сообщает RT, ссылаясь на слова евродепутата, эта ситуация может привести к прибытию большого количества украинских беженцев в Евросоюз.

Штефануца поинтересовался, какие меры планируют принять профильные ведомства, чтобы ЕС "не оказался застигнут врасплох" потенциальным кризисом.