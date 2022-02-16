Захарова: заявления генсека НАТО Столтенберга больше не интересуют Москву

Аргументы Недели → Политика 13+

16 февраля 2022, 21:33 Источник: РИА Новости

Йенс Столтенберг, фото: NATO/XinHua/ globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга больше не интересуют Москву, его аргументы перестали воспринимать всерьез.

Захарова отметила, что высказывания «то ли генерального секретаря Североатлантического альянса, то ли банкира» Столтенберга не будут рассматриваться в Москве в качестве серьезных аргументов. По ее словам, экс-премьер Норвегии «сбитый натовский летчик».

«Будем ориентироваться на серьезный разговор, если к нему готовы наши западные партнеры»,- резюмировала дипломат.

Ранее Столтенберг рассказал, что у НАТО есть сомнения относительно заявлений Минобороны России, которое сообщило о возвращении российских войск в места их постоянной дислокации.