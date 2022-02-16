Столтенберг: у НАТО нет уверенности в намерениях России

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16 февраля 2022, 20:41 Источник: ТАСС

Йенс Столтенберг, Andreas Gora/globallook.com

У НАТО нет четкого представления о намерениях России, но то, что она стянула к границам с Украиной самые большие за последнее десятилетие военные силы, вызывает озабоченность альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Генсек НАТО не стал отвечать на вопрос, почему у альянса есть сомнения относительно заявлений Минобороны России, которое сообщило о возвращении российских войск в места их постоянной дислокации. Однако отметил, что множество коммерческих спутников зафиксировали «концентрацию российских сил».

«Это самая большая концентрация сил за десятилетия, и она сама по себе вызывает озабоченность», - заявил Столтенберг. При этом он подчеркнул, что у НАТО нет «уверенности в намерениях России».

«Мы не знаем, что случится на Украине. Но эта ситуация уже показала, что существует кризис с безопасностью в Европе», - сказал он.